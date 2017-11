Een boksring instappen. Sommige ondernemers hebben het op hun verlanglijstje staan en enkelen brachten het zaterdag bij Gladiatoren aan de Maas ook echt in de praktijk. En dat is voor de familieleden vaak nog zwaarder dan voor de boksers. "Ik kon wel janken, ik was bang dat papa knock-out ging, lacht Sabine Doesburg achteraf

Haar 45-jarige vader Danny Doesburg was één van de gladiatoren die in de Rotterdamse Cruise Terminal in actie kwam. Tien maanden beulde hij zichzelf af en trainde soms negen keer per week. Hij won zijn partij en dat zorgde bij zijn vrouw Anne Doesburg voor opluchting: "Ik was vooraf heel duidelijk dat hij de ring niet in moest stappen, maar ik ben nu heel trots op hem." Danny Doesburg vult aan: "Ik ga nu weer meer bij mijn gezin zijn. Het avontuur is klaar."

Ook Foeed El Hachioui keek met een tevreden gevoel terug op zijn partij. De 42-jarige bokser versloeg publiekslieveling en organisator Leon Aertgeerts. "Voordat ik het wist kreeg ik acht tellen, maar de scheidsrechter had gelijk. Ik kon wel gelijk doorgaan en zag dat hij aangeslagen was. Gelukkig kwam er dit resultaat uit.'

Het is al zeker dat er volgend jaar een vierde editie van Gladiatoren aan de Maas komt.