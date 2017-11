Deel dit artikel:











770 aanvragen voor bloedtest PFOA Foto: Sylvio Pinas

Tot nu toe hebben 770 omwonenden van de voormalige Dupont-fabriek in Dordrecht een aanvraag ingediend voor een gratis bloedtest. Het gaat om huishoudens in delen van Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht. Met het onderzoek moet worden vastgesteld hoe hoog de waarde van de giftige stof PFOA is in het bloed van de omwonenden.



PFOA werd tussen 1970 en 2012 gebruikt door Dupont, dat later werd overgenomen door Chemours. In die periode vond ook uitstoot plaats. De stof werd gebruikt bij de productie van teflon, dat onder meer wordt gebruikt in de anti-aanbaklaag van pannen. Van de 770 aanvragen voor de bloedtest zijn er inmiddels vierhonderd goedgekeurd, zegt een woordvoerder van de gemeente Dordrecht. Ruim honderd verzoeken zijn afgewezen, waarvan 49 in Dordrecht. Wie te ver weg woont, komt niet aan aanmerking. De meeste aanvragen komen uit het ten oosten van de fabriek gelegen Sliedrecht (337), waar veel woningen letterlijk onder de rook van de fabriek staan. De deadline voor het aanvragen van de bloedtest is 22 november.