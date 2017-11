Aboutaleb over nieuwe Piet: 'Sommige dingen zijn onvermijdelijk'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam kan leven met de verdwijning van Zwarte Piet uit zijn stad. Volgens hem staat de nieuwe Piet symbool voor het debat in de afgelopen jaren over de vraag hoe Sinterklaas een feest kon worden waar iedereen zich in herkent.

In een interview met RTV Rijnmond weigert Aboutaleb zich persoonlijk uit te laten over het afscheid van de traditionele knecht van Sinterklaas; een beetje dommig, met kroeshaar, rode lippen, oorringen en een zwarte huid. "Als gemeente gaan we niet over wat cultuur is en wat culturele uitingen en tradities zijn. Dat bepaalt de samenleving zelf."

De burgemeester heeft zich wel ingespannen om de partijen te helpen met een compromis, het Sinterklaascomité (Snic) en de afro-gemeenschappen (Rutu) in Rotterdam. Dat compromis kwam maandag naar buiten .

In tien punten is afgesproken dat de verwijzingen naar 'zwart' in woord en uiterlijk de komende jaren verdwijnen. Zwarte Piet is voortaan Piet die op gelijke hoogte staat met Sinterklaas. "Sommige mensen zullen dit toejuichen, anderen zullen het ervaren als een groot verlies", verwacht Aboutaleb.

De intocht van Sinterklaas is op zaterdag 18 november. In de aanloop naar het feest zullen de extremen van zich laten horen, verwacht de burgemeester. Maar hij denkt niet dat er "grootschalig gedonder" komt van mensen die Zwarte Piet willen behouden of tegenstanders die de nieuwe afspraken niet ver genoeg vinden gaan. "Er zijn geen demonstraties aangekondigd en ik heb ook geen signalen dat er iets op stapel staat."

Vindt Aboutaleb de nieuwe afspraken een stap voorwaarts in de discussie over Zwarte Piet? "Grosso modo is het prima. Een stap voorwaarts? Dat weet ik niet. Sommige ontwikkelingen zijn onvermijdelijk in een samenleving. Ik denk dat dit in die categorie thuishoort."