Leefbaar Rotterdam noemt afschaffen Zwarte Piet 'onbegrijpelijk'

Verbijsterd is Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam, na de beslissing om Zwarte Piet in Rotterdam in de ban te doen tijdens het komende Sinterklaasfeest.

"Er wordt gezegd dat we het over moeten laten aan de maatschappij, die moet gezamenlijk het oordeel geven over hoe we in de toekomst met het sinterklaasfeest en Zwarte Piet moeten omgaan", zegt de Rotterdamse politica.

"Maar wat gebeurt er? Er wordt alleen gesproken met een kleine minderheid. De overgrote meerderheid van de Rotterdammers, die zich hier totaal niet in herkennen, wordt compleet in de steek gelaten. Ik kan er helemaal niets mee. Het is onbegrijpelijk."

Afscheid

Aanleiding voor de ophef is de afspraak van het Sint Nicolaas Intocht Comité (Snic) met een platform dat diverse betrokken gemeenschappen in Rotterdam vertegenwoordigt. Op acht punten zijn afspraken gemaakt. Zo mag de knecht van Sinterklaas niet langer als dom en onhandig worden neergezet en niet praten met een "karikaturaal accent''.

Oorringen, rode lippen, kroeshaar en een egaal zwarte huidskleur zijn eveneens taboe. Tijdens de intocht van Sinterklaas op 18 november is de helft van de pieten een roetveeg-piet. Volgend jaar wordt dat 75 procent en in 2019 minimaal 90 procent. Zo wordt Zwarte Piet uitgefaseerd.

Woedende reacties

Op sociale media zijn na de bekendmaking van het besluit honderden boze en soms beledigende reacties geplaatst. Hoogwerf begrijpt dat wel. "Omdat deze mensen er van beticht worden dat ze beschikken over een institutioneel racistisch en discriminerend karakter, terwijl die mensen gewoon simpelweg een kinderfeestje willen vieren op een manier zoals ze dat gewend zijn."

"Het is een stukje contact met je jeugd, er zit totaal geen negatieve connotatie aan. Ga niet zo'n traditie veranderen omdat een klein groepje drammers zegt dat het nodig is."