Feyenoord genomineerd voor Sport Awards Rotterdam-Rijnmond Feyenoord viert de titel op de Coolsingel

Feyenoord maakt kans op drie Sport Awards Rotterdam-Rijnmond. De landskampioen en JC Schaal-winnaar is genomineerd als sportploeg van het jaar, Karim El Ahmadi maakt kans op de titel sportman van het jaar en Giovanni van Bronckhorst is één van de genomineerden in de categorie sportcoach van het jaar.

De Sport Awards Rotterdam-Rijnmond worden op maandag 11 december uitgereikt op het SS Rotterdam. Vanaf vandaag kan er worden gestemd op de 21 genomineerden verdeeld over zeven categorieën. Ga naar www.rotterdamsport.nl/desportawards en breng je stem uit. Het publiek én een vakjury bepalen wie de awards winnen. Onder de stemmers die de zeven juiste winnaars voorspellen verloten we twee vrijkaarten voor het ABN AMRO World Tennis Tournament dat in februari in Ahoy wordt geghouden. Naast Feyenoord staan er nog meer mooie genomineerden op de lijst. Zo maken ook wieler-wereldkampioene Chantal Blaak, turner Bart Deurloo en de honkballers van Neptunus kans op een Sport Award. De complete lijst genomineerden... Sportvrouw

Marieke Keijser - Roeien = EK-zilver en goud tijdens WK-23 jaar

Lucinda Brand - Wielrennen = WK-goud ploegentijdrit

Karim El Ahmadi - Voetbal = kampioen en JC Schaal met Feyenoord

Seve van Ass - Hockey = Europees kampioen met Oranje

Feyenoord - Voetbal = landskampioen en JC Schaal

Curaçao Neptunus - Honkbal = landkampioen en Europa Cup-winnaar

Larissa van Krevel - Judo

Alida van Daalen - Atletiek

Kevin van den Berg - Volley Zuid

Annet van der Vaart - Rotterdam Atletiek Varkenoord

Giovanni van Bronckhorst - kampioen en JC Schaal met Feyenoord

Gertjan van der Linden - EK-goud vrouwen rolstoelbasketbal

Transvalia ZW - G-voetbal

Stichting Plons - G-watersport

