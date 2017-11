Twee jaar cel geëist tegen vijftiger die jarenlang tiener misbruikte

Een Rotterdammer heeft maandag twee jaar cel tegen zich horen eisen voor de verkrachting tussen 2000 en 2002 van een destijds 14-jarige meisje. De nu 66-jarige man liep pas twee jaar geleden tegen de lamp na een dna-match.

Het slachtoffer heeft de naam van haar verkrachter zelf nooit willen noemen. Ze leert Hans B. op jonge leeftijd in Rotterdam kennen. Hij is dan al eind veertig.

Na een paar jaar wordt ze meermaals verkracht. Het meisje wordt zwanger. Haar verkrachter begeleidt haar naar een abortuskliniek en doet daar alsof hij haar stiefvader is. In haar omgeving merkt niemand iets op.

Als de tiener veertien jaar oud is, beginnen haar broer en moeder toch iets te vermoeden. Ze brengen het meisje naar de politie waar een verkrachtingsonderzoek wordt gedaan. Daardoor belandt het dna van B. in de databank van de politie.

Het slachtoffer geeft toe dat ze verkracht is. Maar een naam weigert ze te noemen. Ze blijft Hans B. zelfs stiekem zien. Als ze achttien is, krijgt ze een kind van hem en het duurt nog een paar jaar voor ze zich van hem los kan maken.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie: “Het was een rare verhouding. Maar de verdachte was hoe dan ook strafbaar en heeft zich schuldig gemaakt aan verwijtbaar gedrag.”

Hans B. wordt in 2015 bij toeval opgepakt voor de zedenzaak. Hij moet dna afgeven vanwege een veroordeling voor een vermogensdelict en dat wordt gematcht met het eerder opgeslagen dna in de politiedatabank. Daarna gaat het onderzoek lopen. In al die tijd - en ook maandag voor de rechter - laat hij blijken dat hij zich van geen kwaad bewust is.

Verkrachting is volgens het O.M. niet meer te bewijzen. B. staat daarom terecht voor het seksueel binnendringen van een minderjarige en het dwingen van zijn slachtoffer tot het doen van seksuele handelingen.

Naast de twee jaar celstraf, eist de officier van Justitie een jaar voorwaardelijk. Ook wil het O.M. dat de verdachte in therapie gaat. De rechter doet over twee weken uitspraak.