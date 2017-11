Terre des Hommes lapt man uit Zuid-Holland erbij voor kinderporno

Kinderorganisatie Terre des Hommes is verantwoordelijk voor de aanhouding van twee zedendelinquenten vorige week. Het gaat om een man in Nepal en een man uit Zuid-Holland. Terre des Hommes verwacht dat het daar niet bij zal blijven en er meer reizende kindersekstoeristen achter de tralies gaan.

Gideon van Aartsen van Terre des Hommes wil niet teveel zeggen over de verdachte uit Zuid-Holland. Zelfs niet uit welke plaats hij komt. Dat is volgens hem niet in het belang van het onderzoek. "We willen voorkomen dat andere mensen in zijn netwerk bewijzen vernietigen."

Terre des Hommes strijdt al jaren tegen de uitbuiting van kinderen. Een belangrijk onderdeel van het werk is de strijd tegen kinderporno en seksueel misbruik van kinderen. De laatste jaren heeft de organisatie de werkwijze veranderd. Zo wordt sinds 2013 gewerkt met Sweetie , een virtueel in elkaar gezet kindje dat wordt ingezet om klanten van webcam seksshows met kinderen te lokken en zo op te sporen.

WATCH

De afgelopen drie jaar heeft Terre des Hommes in het buitenland WATCH opgezet. Binnen het project zijn lokale contacten in Azië opgeleid tot detective om te speuren naar toeristen die zich aan kinderen vergrijpen. Dat gebeurt online en offline.

De speurders doen het werk waar de politie in landen als Nepal, de Filipijnen en Cambodja niet aan toekomt. Daarbij wordt nauw samengewerkt met politiespecialisten in eigen land en in de landen waar de sekstoeristen vandaan komen.

De arrestatie in Nepal van de 75-jarige Tilburger en een 46-jarige man uit Zuid-Holland was het eerste succes van deze werkwijze. "We hebben twee jaar lang naar dit moment toegewerkt en al die tijd informatie gedeeld. De twee mannen zijn deel van een groepje dat kinderen misbruikt. Ze zijn op heterdaad betrapt", licht Van Aartsen een tipje van de sluier op.

Het net rond sekstoeristen sluit zich

Terre des Hommes heeft inmiddels 350 kindersekstoeristen in ons land op de korrel en verwacht dit snel uit te kunnen breiden met het digitale speurwerk.De organisatie wil het netwerk ook fors uitbreiden door samen te gaan werken met NGO's in landen waar ze niet zit en daar cyberunits op te zetten. Gideon van Aartsen: "We doen er alles aan om het reizende kindertoerisme uit te roeien."