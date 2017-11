Deel dit artikel:











Motorrijder overlijdt bij aanrijding in Bleiswijk Foto: MediaTV De plek van het ongeval. Foto: streetview

In Bleiswijk is maandagmiddag een motorrijder om het leven gekomen. De 47-jarige bestuurder uit Leidschendam kwam in botsing met een automobilist op de kruising van de Groendalseweg met de A.H. Verweijweg.

Het gaat om een weg die in het kassengebied in Bleiswijk ligt. Brandweer, politie, ambulance en traumahelikopter kwamen naar de plek van het ongeval om hulp te verlenen. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De motorrijder overleed ter plaatse. De toedracht van de aanrijding is nog onduidelijk. De automobilist is voor een verklaring naar het politiebureau meegenomen.