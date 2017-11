Deel dit artikel:











Koper berooft verkoper bij Marktplaatsdeal Foto: ANP

Een deal via Marktplaats is in Rotterdam-Feijenoord op een beroving uitgelopen. Twee mannen hadden aan de Persoonshaven een afspraak gemaakt. Het ging om de verkoop van horloges, zegt de politie.

Toen de verkoper arriveerde, werd hij beroofd door de potentiële koper. Die ging ervandoor met niet alleen de horloges van de man, maar ook met zijn telefoon en auto. De verkoper raakte voor zover bekend niet gewond bij de beroving in Rotterdam.