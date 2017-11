Griekenland pakt Vlaardingse journalist op

Sakir Khader in 2013

De Vlaardingse journalist Sakir Khader is maandag door de Griekse politie opgepakt bij de Grieks-Turkse grens. Hij zit maandagavond nog steeds vast.

Volgens een woordvoerder van de KRO-NCRV werkte Brandpunt-redacteur Khader aan een reportage over immigranten. Volgens de zegsvrouw is Khader opgepakt ondanks het feit dat hij een Nederlands paspoort bij zich had en twee Nederlandse perskaarten. De politie zou dat niet geloven.

De journalist bevond zich met een groep Syrische vluchtelingen die naar Europa wilde, op de Griekse oever van de grensrivier tussen Griekenland en Turkije. Rond 10.00 uur werd de groep aangehouden door de Griekse politie. Volgens de woordvoerster omdat de rivier militair gebied zou zijn.

De Nederlandse ambassade in Athene probeert contact te leggen met de Griekse autoriteiten. Brandpunt filmde vorige maand al in precies hetzelfde gebied.

Sakir Khader was vier jaar geleden ook al eens zelf in het nieuws. Toen redde hij iemand uit een brandende flat in Vlaardingen.