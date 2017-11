Derde stadsbrug moet in Rotterdam-Oost komen

Als Rotterdam een derde stadsbrug krijgt, komt die in het oosten van de stad en niet in het westen. Volgens wethouder Langenberg is een verbinding tussen Kralingen en Feijenoord harder nodig, dan een brug tussen Delfshaven en Charlois.

Dat staat in de visie over de ontwikkeling van het openbaar vervoer, die maandag is gepresenteerd. In maart van dit jaar presenteerden burgemeester en wethouders nog een plan waarin de derde stadsbrug in het westen zou komen.

De derde brug is in elk geval voor tram, fietsers en voetgangers. Er wordt nog onderzocht of het ook haalbaar is om er auto's overheen te laten gaan.