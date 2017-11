Doorbraak nabij in soap rond nieuwbouw Dordtse clubs

Het gaat nu echt goed komen. Dat is vrij vertaald de boodschap die de gemeente Dordrecht maandagmiddag heeft overgebracht aan drie sportclubs die samen één accommodatie willen bouwen op sportpark Schenkeldijk.

Voetbalvereniging Dubbeldam, de korfballers van Movado en de tafeltennissers van TTV Dordrecht moeten allemaal verdwijnen van hun huidige plek en leken met één gezamenlijk plan de gemeente veel geld te besparen.

Er kwam echter niets van terecht. Sportwethouder Rinette Reynvaan wilde volgens de clubs te weinig mee betalen, maar volgens de wethouder kon zij niet meer betalen dan dat de gemeenteraad beschikbaar gesteld had.

De raad stelde één krediet beschikbaar, waaruit de verhuizingen bekostigd moesten worden van alle clubs, die in Dordt moeten verhuizen als gevolg van de inkrimping van sportpark Schenkeldijk en het opheffen van de complexen Corridor en Patersweg,

OMC (nu nog op de Corridor) trekt in bij FC Dordrecht en de drie andere clubs wilden op de Schenkeldijk een accommodatie bouwen van 3,5 miljoen euro, waaraan de gemeente 2,7 miljoen euro moest bijdragen.

De gemeente wil dat de clubs méér eigen geld inbrengen óf een goedkoper plan maken. Dat laatste gaan de clubs nu doen. "En in ruil daarvoor heeft de gemeente toegezegd om te gaan zoeken naar extra geld, om ons tegemoet te komen", zegt voorzitter Arie in 't Veld van Dubbeldam.

Reynvaan blijft daarover vaag: "Ik hoop de plannen, inclusief de financiering, snel ter goedkeuring aan de gemeenteraad te kunnen voorleggen". Die opmerking suggereert dat ze extra krediet gaat vragen aan de Dordtse Raad.

Of de gemeenteraad daartoe bereid is, is de vraag. Feit is wel, dat diverse partijen vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 beloofden om zich hard te maken voor de clubs. Met nieuwe verkiezingen in zicht (maart 2018) zal blijken wat die beloftes waard zijn.