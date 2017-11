Rotterdam wil nieuwe metrolijn met twee extra stations

Als het aan Rotterdam ligt kunnen reizigers in de toekomst gebruik gaan maken van een nieuwe metrolijn tussen Den Haag en Dordrecht. Die gaat langs de zogeheten 'Oude Lijn' rijden, naast de intercity's van de NS. Ook is het plan dat er twee nieuwe stations bijkomen: Schiedam Kethel en de van Nelle Fabriek.

Wethouder Pex Langenberg: "Het aantal mensen dat in Rotterdam komt te wonen neemt steeds meer toe. En er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Als er niet wordt geïnvesteerd in het wegverkeer en het openbaar vervoer dan staan de auto's en treinen straks muurvast."

Om dat te voorkomen, wordt er nu onderzoek gedaan naar waar er nieuwe metro- en tramlijnen kunnen komen, en hoe die gaan rijden.



Metro's moeten veel vaker in het uur gaan rijden. Het zijn allemaal nog ideeën voor de toekomst, maar hard nodig omdat er in de komende jaren 50 duizend woningen worden gebouwd in de regio.

"Mensen die wonen in de binnenstad gebruiken niet meer hun auto, maar maken gebruik van het openbaar vervoer. Dat moet dan ook in orde zijn", zegt Langenberg.

Ook is de gemeente van plan om station Rotterdam-Zuid een paar honderd meter richting de Entrepothaven te verplaatsen om voor een betere aansluiting te zorgen. En er komt een tramverbinding tussen Feynoord City en de Kralinger Esch over de nog te bouwen oostelijke stadsbrug.

Het zijn grootse ideeën. De gemeente Rotterdam geeft zichzelf tot 2040 de tijd om het allemaal voor elkaar te krijgen. Al moet daar nog wel geld voor worden gevonden.