De gemeente Rotterdam en bouwbedrijf Heijmans organiseerden maandagavond een inloopavond georganiseerd in Nieuw Kralingen. Een nieuwbouwproject aan de rand van het Kralingse Bos. Rotterdam wil met Nieuw Kralingen inspelen op de vraag van senioren en gezinnen met hogere inkomens. De huizenprijzen beginnen ongeveer bij drie ton.

Op het 26 hectare grote terrein zijn maximaal achthonderd woningen gepland. Tijdens de inloopavond konden geïnteresseerden in gesprek met de plannenmakers. Landschapsarchitect Adriaan Geuze was ook aanwezig. "Het is een unieke kans om te bouwen aan de rand van het bos", vertelt Geuze.

"Dit project kan de doorstroom in de stad bevorderen", vervolgt Geuze. "Mensen die bijvoorbeeld nu in het Oude Noorden wonen en een volgende stap willen zetten, kunnen in Nieuw Kralingen terecht. De oude huizen komen dan vrij."

Tijdens de inloopavond waren ook meerdere geïnteresseerden van buiten Rotterdam aanwezig. "Ik ben voor de rust naar Berkel en Rodenrijs vertrokken", vertelt een bezoeker.

"Maar ik mis de stad nog elke dag. Ik volg de ontwikkelingen rondom deze wijk op de voet. Wonen aan de rand van het Kralingse Bos is een droom."

Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad van Rotterdam een besluit neemt over een definitieve 'go' voor Nieuw Kralingen. De ontwikkelaar van de wijk hoopt in 2019 te kunnen starten met de bouw.