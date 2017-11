Kalisse over Roemeens voetbal: 'Niveau tussen onderkant eredivisie en top eerste divisie'

Roemenië is dinsdagavond in Boekarest de laatste tegenstander voor Oranje van dit kalenderjaar. In dat land speelde in het verleden een aantal regiogenoten, zoals Moussa Kalisse. De oud-linksbuiten van Sparta, FC Dordrecht en Excelsior speelde enkele maanden voor de Roemeense club Targu Mures.

"Het Roemeense voetbal is best van een hoog niveau. Het is iets minder dan de eredivisie, maar veel hoger dan de Jupiler League. Het niveau ligt er tussenin", begint Kalisse tegen RTV Rijnmond. In de zomer van 2011 vertrok hij van FC Dordrecht naar Targu Mures. De eerste indruk was goed, vertelt Kalisse. "Het was een mooie club met ambiance. Voetbal leefde daar heel erg. Alles was op dat moment wel goed."

Kalisse werd in zijn laatste drie maanden niet meer uitbetaald, iets wat vaker in Roemenië gebeurt. "Dat is wel gebleken", lacht Kalisse. "Ik wist het nog niet toen ik erheen ging. Ik was daar één van de eerste spelers. Ik moest het nog ervaren." Desondanks kijkt de oud-aanvaller, die bezig is met zijn trainerspapieren, een goed gevoel terug op zijn periode in Roemenië: "De trainingen waren goed. Alles was top geregeld. Ik zat in een vijfsterrenhotel in het centrum. Dat was een leuke ervaring."