Grote Rotterdamse teleurstelling bij Italiaans voetbaldrama

Eigenaar Libero Lo Monaco in zijn restaurant, toen hij nog hoop had op een goede afloop voor Italië

Niet alleen Nederland zal volgend jaar als grote voetbalnaam op het WK ontbreken. Italië blijft na het 0-0 gelijkspel tegen Zweden komende zomer ook verplicht thuis. Het is voor het eerst sinds 1958 dat de Italianen het mondiale eindtoernooi moeten missen. Dat zorgde voor een enorme deceptie bij het Italiaanse restaurant La Salute in het Rotterdamse Hillegersberg.

Een tiental mensen bekeek in dat restaurant het cruciale duel om plaatsing voor het WK. Na afloop van de wedstrijd was Libero Lo Monaco, restauranthouder, flink ontgoocheld: "Ik woon al veertig jaar in Nederland. Elk jaar zet ik een mooi groot scherm neer, met wedstrijden van het Nederlands en Italiaans elftal. Volgend jaar hebben we niks. Niks!"

Televisiepresentator Sander de Kramer, die ook aanwezig was in het Italiaanse restaurant, kan de niet-kwalificatie van Italië nauwelijks bevatten: "De tranen lopen werkelijk over mijn rug!"