Vlaardingen drinkt weer gewoon uit de kraan. Van woensdag tot en met maandag moesten de inwoners van het dorp hun water koken, voor ze het mochten drinken vanwege de vondst van een poepbacterie. Maar nu is het water weer veilig, tot opluchting van de Vlaardingers.

"Het is net of mijn vakantie over is. Op vakantie in Griekenland moet je ook altijd water uit een fles drinken", zegt inwoonster Esther.

Als ze koffie of thee wilde zetten, moest Esther steeds goed nadenken. "Je bent verwend hè, je doet altijd de kraan open, je pakt en je drinkt."

Ook haar hond Marlie kreeg flessenwater. "Dat was nog het meeste wennen. Voor de hond pak je zo snel water uit de kraan."

Zwembad

Waterbedrijf Evides heeft de E.colibacterie uit het water gehaald door chloor aan het water toe te voegen. Maandag bleek dat het water weer veilig is

Het kraanwater in Vlaardingen smaakt nog wel naar chloor. "Af en toe denk ik nog aan het zwembad", zegt Peter Reedijk van bakkerij Molendijk in Vlaardingen.

Ook Peter moest afgelopen dagen zijn hoofd gebruiken. "We hebben in grote pannen water gekookt. Want we hebben heel veel dingen waar water in gaat. Die moeten wel bacterievrij zijn."

"We hebben het goed kunnen opvangen. Als je maar lang genoeg het water kookt, dan is het goed", zegt Peter, terwijl hij druk bezig is met een aardbeienrol.

Les

Ook Esther reageert laconiek op de E.colibacterie die in het water zat. "Dat het gebeurd is, is niet fijn. Maar misschien is het goed om te laten zien dat we erg verwend zijn."