Tonnen cash, peperdure horloges en telefoonjammers in Rotterdams appartement

Surveillerende agenten in Rotterdam hebben bij toeval een flinke som geld gevonden. Ze controleerden een Litouwer die zich verdacht gedroeg bij een luxe appartementencomplex in het centrum van de stad. In het huis lag 210.000 euro.

De man uit Litouwen wilde vrijdagavond het appartementencomplex binnengaan toen hij agenten zag aankomen. Daarop draaide hij zich om. De agenten vertrouwden het niet, zeker niet toen ze zagen dat hij een Rolex om zijn pols had en 1000 euro op zak. De man vertelde ook nog dat hij geen werk had. Met de sleutel die de Litouwer op zak had, gingen de agenten het appartement binnen. Daar bleek 210.000 euro cash te liggen. Dure spullen

En dat was nog niet alles. De politiemensen vonden nog een Rolex van 35 duizend euro, apparaten waarmee telefoonsignalen kunnen worden geblokkeerd, dure kleren en telefoons die niet kunnen worden afgeluisterd. De Litouwer is aangehouden op verdenking van witwassen. Of hij ook in het appartement woonde, is nog niet duidelijk. Alle verdachte spullen zijn in beslag genomen.