Vlaardingse journalist nog steeds vast in Griekenland

Sakir Khader in 2013

De Griekse politie houdt journalist Sakir Khader uit Vlaardingen nog altijd vast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan Brandpunt laten weten dat de Vlaardinger dinsdag wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Het is onduidelijk hoe lang Khader nog in de cel blijft. Ook de aanklacht tegen hem is niet bekend.

De man werd maandag opgepakt bij de Grieks-Turkse grens. Hij was bezig met een reportage over Syrische vluchtelingen die naar Europa vluchten.

De Griekse autoriteiten geloven het verhaal van Khader niet en hebben hem opgepakt. Dit tot verontwaardiging van hoofdredacteur Hans Laroes van Brandpunt.

Journalisten hebben een beschermde status. Je mag verwachten van een EU-land als Griekenland dat de autoriteiten daar zich extra inspannen om de identiteit van Sakir Khader te bevestigen zodat hij snel naar huis kan. Hans Laroes

De zus van Khader twitterde maandag dat ze hoopte dat haar broer dinsdagochtend vrij zou komen. Maar dat lijkt niet te gebeuren.