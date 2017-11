Motie-marathon in Rotterdamse gemeenteraad

De Rotterdamse gemeenteraad buigt zich dinsdag over de begroting van 2018. Het college van Leefbaar, D66 en CDA hebben plannen ingediend. Maar op tafel liggen maar liefst 129 ingediende wijzigingsvoorstellen. En dat aantal loopt naar verwachting nog op.

De ingediende moties gaan onder meer over een stop op de kolenoverslag in de Rotterdamse haven, het redden van stadsinsecten, natuurgras in plaats van kunstgras op de sportvelden, straatverlichting met LED-lampen en meer gratis fietsparkeerplekken.

De gemeente Rotterdam heeft jaarlijks zo'n 3,5 miljard euro te besteden. Voor het overgrote deel liggen de uitgaven van de gemeente vast. Het geld gaat naar inkomensondersteuning, zorg, onderwijs, veiligheid, infrastructuur en onderhoud van de stad.

Voor de inwoners van Rotterdam gaat volgend jaar de rioolheffing omhoog. De OZB en de afvalstofffenheffing gaan omlaag. De hondenbelasting wordt afgeschaft.

Pas in de avond zal de stemming over de moties beginnen. Het kan heel laat worden. Een motie-marathon is geen uitzondering in de Rotterdamse gemeenteraad.

Bij de behandeling van de voorjaarsbegroting werden ook al meer dan honderd moties ingediend. Daarvan werden er bijna 50 aangenomen.