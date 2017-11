Deel dit artikel:











Van Daele: 'Happel een tijdloze trainer' Joop van Daele

Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat de legendarische voetbaltrainer Ernst Happel overleed. De Oostenrijker boekte veel succes bij onder meer Feyenoord en had de jonge Joop van Daele in zijn selectie. ''Ernst Happel zou in het huidige voetbal ook goede trainer zijn. Het was een tijdloze trainer'', aldus Van Daele.

''Ik speelde nog in het tweede, maar ben onder hem ingestroomd bij de Europa Cup-wedstrijd tegen Legia Warschau'', herinnert de oud-Feyenoorder zich nog. ,,Toen heb ik Ruud Geels uit het elftal gespeeld en uiteindelijk de finale gehaald. Dat waren prachtige belevenissen.'' Ook als persoon waardeerde Van Daele zijn toenmalige trainer. ''Een hele charismatische meneer. Er stond echt iemand. Hij kon altijd op zijn manier van doen en laten mensen overtuigen van de kwaliteiten die ze hadden. Hij heeft vreselijk veel successen behaald. En niet alleen bij Feyenoord.'' Op de vraag waar Ernst Happel thuishoort in het rijtje trainers die er in Nederland rondgelopen hebben, is Van Daele duidelijk.

''Ex aequo op nummer één met Rinus Michels en Louis van Gaal. Michels heeft veel steun gekregen van spelers als Johan Cruijff. Maar het hele verhaal van hoog druk zetten deden wij vijftig jaar geleden al. We noemden dat alleen 'zo ver mogelijk naar voren spelen''.