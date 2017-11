Lerares uit Hoogvliet uitgeroepen tot een van de mooiste plusmodellen ter wereld

Illanga Bel (Foto: Facebook Miss Top of the World)

Het ene moment ben je lerares in Hoogvliet, het volgende word je uitgeroepen tot een van de allermooiste vrouwen ter wereld met een maatje meer. Het overkwam Illanga Bel (37) dit weekeinde in Singapore.

De lerares deed mee aan een prestigieuze verkiezing voor vrouwen met meer dan maat 44, de Miss Top of the World Plus Size 2017.

Illanga moest het in Singapore opnemen tegen veertien anderen. Zij won niet de hoofdprijs, maar een van de andere zes kronen die werden verdeeld.

"Ik heb de kroon van beauty queen gewonnen. Ik ben niet extra knapper, maar mijn overall plaatje vonden ze toch de moeite waard om daar een kroon voor te geven."

Suriname

Illanga nam deel namens Suriname, de Nederlandse deelneemster viel buiten de prijzen. Winnen deed Illanga onder meer met een Barbie-achtige cocktailjurk vol glinsters.

"Dit was de tweede verkiezing waar ik aan mee deed, en mijn eerste internationale. Ik merk dat mensen beginnen in te zien dat wij niet allemaal heel mager zijn. Dat er ook volle vrouwen zijn die trots op zijn hun lijf, zich comfortabel voelen in hun lichaam."

Zelfvertrouwen

"Er zijn veel meisjes die worstelen met hun zelfvertrouwen. Die vinden zichzelf lelijk. Dat gaat mij aan het hart. Ik wil een positief voorbeeld voor ze zijn. Want ik ben ook groot, maar ook gewoon mooi. Ik wil de meisjes laten zien dat je goed bent zoals je bent."

Illanga is net terug in Nederland. Ze staat donderdag weer voor de klas in Hoogvliet. Niet in het badpak waarmee ze de verkiezing deels won, wel met een kroon en een jurk. In de pauze gaat ze met leerlingen die dat willen op de foto.