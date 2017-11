Hoge Raad handhaaft straf heler Leerdamse schilderijen

De straf voor een van de mannen die in Leerdam gestolen meesterwerken probeerden te verkopen blijft ongewijzigd. Hij hoeft niet langer de cel in dan zijn voorarrest heeft geduurd.

Het Hof bepaalde eerder dat de man uit Diemen niet langer dan 103 dagen de cel in hoefde, omdat hij al ouder was dan 50 jaar en geen strafblad had. De man ging daarop in cassatie. Maar de Hoge Raad handhaaft de straf.

De zaak draait allemaal om een diefstal van twee schilderijen uit het Leerdamse museum Het Hofje van Mevrouw van Aerden. De dieven hadden het gemunt op de Lachende jongen met bierkruik van Frans Hals en Boslandschap met bloeiende vlier van Jacob van Ruysdael.

Vervolgens probeerden vier mannen de schilderijen te verkopen. Een van hen, de man uit Diemen, claimde vindersloon door te doen alsof hij de schilderijen had gevonden. Zo hoopte hij met zijn handlangers een beloning op te strijken van anderhalf miljoen euro.

Nepkoper

Maar de heler liep in de val van de politie. Die stuurden een 'nepkoper' op hem af, die deed alsof hij van de verzekering was. Na een paar aanbetalingen konden de mannen worden opgepakt bij het overdragen van de Frans Hals.

De rechtbank legde vier mannen straffen op tot drie jaar cel. Drie van hen gingen in hoger beroep, eentje aanvaardde zijn oordeel. In hoger beroep kregen alle verdachten 103 dagen cel en een taakstraf van 240 uur. De man uit Diemen ging als enige in cassatie.