Woensdag meer duidelijkheid over water in Broekpolder

Klanten van waterbedrijf Evides in de Broekpolder bij Vlaardingen horen woensdag of ze het water weer kunnen drinken. Tot die tijd krijgen zij het advies om het water voor gebruik drie minuten te koken.

In de rest van Vlaardingen kan het water wel worden gedronken. Daar wordt het water weer volgens de reguliere methode in de gaten gehouden. Dat houdt in dat er regelmatige controles én inspecties na werkzaamheden plaatsvinden.

Evides heeft dinsdag nog monsters genomen van het water in de waterleiding waar maandag van bleek dat het nog een broertje van de E.coli-bacterie bevatte. De leiding is inmiddels doorgespoten.

De toevoerleiding die de E.coli-bacterie bevatte en vermoedelijk de bron van de problemen was, is nog wel buiten werking. Evides wil eerst duidelijk hebben dat de leiding volledig schoon is.

Vorige week woensdag kregen heel Vlaardingen en twintig adressen in de Zuidbuurt van Maassluis het advies om het water niet te drinken, nadat de bacterie bij tests in de waterleiding werd ontdekt.