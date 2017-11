Het Topper-hoofd van Joling op je rechterschouderblad

Een betere tatoeage dan bij Tattoo Bob kun je niet krijgen. Hoorde Suzanne Kreuger uit Nieuwegein. Dus is ze helemaal naar Rotterdam afgereisd voor het hoofd van Gerard Joling op haar rechter schouderblad.

Waarom Gerard? Gewoon, omdat 'ie leuk is. Lief. En sociaal. Natuurlijk weet Suzanne dat de zanger met de strakke broeken-stem niet op meisjes valt. Maar dat maakt haar niet uit. Voor de kop van Geer op haar rug heeft ze maar graag een uurtje of drie pijn over.

Tatoeëerder Michael heeft de contouren van het Topper-hoofd in no time op de schouder staan en zit klaar om de inkt te laten vloeien. Een primeur. "Het hoofd van Gordon heb ik al een keer of zes gezet. Maar Joling? Nee, die nog nooit. Typisch, he?"