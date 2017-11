Rico Verhoeven heeft Ahoy al heel lang op lijstje staan

Rico Verhoeven wil heel graag in Ahoy vechten en op zaterdag 9 december komt die droom uit. Dan staat de wereldkampioen kickboksen in de ring tegen de Belg Jamal Ben Saddik.

Zwaargewicht Verhoeven heeft wat recht te zetten tegen Ben Saddik, want zes jaar geleden verloor hij van hem. Sinds die tijd is er veel veranderd; Verhoeven is nu de beste van de wereld. Ben Saddik neemt die titel graag van hem over. 'Rico gaat neer, maak niet uit welke ronde. Hij gaat neer', zegt de Belg.

Verhoeven maakt zich niet druk over Ben Saddik, als leek hij zich wel te ergeren aan diens gedrag tijdens de staredown: 'Hij begon te schreeuwen en te spugen en zei rare dingen.'

