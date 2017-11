Botlekbrug opnieuw in storing

De Botlekbrug bij Spijkenisse is dinsdagmiddag weer in storing. Het is de 104de keer sinds de opening ruim twee jaar geleden.

Rijkswaterstaat is druk bezig om de problemen te verhelpen. Wat de oorzaak van de storing dit keer is, is nog niet duidelijk. Alleen de scheepvaart heeft er last van. Het andere verkeer kan gewoon gebruik maken van de brug.

De Botlekbrug wordt sinds de opening in 2015 geregeld geplaagd door storingen. Vorig jaar was er een mechanisch defect in een van de lagers van de acht omloopwielen van de brug. Sindsdien heeft Rijkswaterstaat al een aantal keren een omloopwiel vervangen.