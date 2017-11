Ramadan klaagt vrouw aan die hem beschuldigde

De Zwitserse islamoloog Tariq Ramadan gaat een klacht indienen tegen de Belgische vrouw die hem vorige maand van aanranding beschuldigde. "Het gaat om leugenachtige aantijgingen die hij ten stelligste ontkent en die alleen tot doel hebben om hem te bezoedelen en hem schade te berokkenen'', zegt de Belgische advocaat van Ramadan.

De islamoloog werkte eerder als integratie-adviseur voor de gemeente Rotterdam. Ook was hij gastdocent aan de Erasmus Universiteit.

Laster

De Belgische vrouw had op 31 oktober aan de Franstalige zender RTBF anoniem getuigd dat ze het slachtoffer was van seksueel geweld en bedreigingen door Tariq Ramadan.

De internationaal bekende theoloog heeft daarop nu gereageerd door in België een klacht in te dienen wegens 'laster, smaad en lasterlijke aantijging', zo meldt zijn advocaat.

Opspraak

Ramadan is in de nasleep van de Weinstein-onthullingen verschillende keren in opspraak gekomen door beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zo beschuldigden twee vrouwen de Zwitser eerder van verkrachting. Het gaat onder meer om schrijfster Henda Ayari, die claimde dat het misbruik plaatsvond in 2012.

Vier vrouwen beschuldigen hem eerder in een Zwitserse krant van seksueel misbruik, dat zou hebben plaatsgevonden toen ze minderjarig waren. Ramadan sprak in alle gevallen over 'laster' en hij reageerde telkens met een tegenklacht.