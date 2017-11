Arrestatie in Rotterdam voor schietpartij Blerick

De politie heeft dinsdagmiddag in Rotterdam een 22-jarige man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in Blerick.

Het schietincident op 1 november waarbij de 22-jarige Ömer Köksal om het leven kwam, gebeurde op klaarlichte dag en veroorzaakte veel tumult in de Limburgse plaats.

De verdachte verbleef in Rotterdam. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte in deze zaak. Ook van deze persoon zijn de identiteitsgegevens bij de politie bekend.

Een man die direct na de schietpartij werd opgepakt, bleek er later niets mee te maken hebben. Hij zit nog wel vast wegens betrokkenheid bij een overval. Een vierde verdachte is begin november vrijgelaten omdat hij "niet direct betrokken was bij het schietincident en niet een van de gezochte schutters is", zo verklaarde de politie.

Na de schietpartij, die volgens de politie drugsgerelateerd was, ontstond commotie omdat veel jongeren de straat opgingen. De mobiele eenheid moest de orde herstellen. De bewoners waren boos omdat Blerick de laatste maanden bij herhaling het toneel was van schietpartijen.