Pizza Hut wil honderd filialen openen

De vestiging in Rotterdam. Foto: streetview

Pizza Hut ziet ruimte om in Nederland de komende jaren uit te groeien tot een keten van zo'n honderd vestigingen. Tot nu toe zijn er alleen twee vestigingen van het internationale bedrijf in Rotterdam en Utrecht.

De aanbieder van pizzapunten werkt sinds vorig jaar aan een soort comeback in dit land. Dat proces is nu zover, dat de keten ook zoekt naar lokale franchisenemers die verspreid over het land filialen willen openen.

Eind volgend jaar wil ondernemer Soeniel Sewnarain al vijftien zaken in gebruik hebben. Sewnarain ging vorig jaar in zee met het Amerikaanse moederconcern Yum Brands om de keten in Nederland weer wat meer op de kaart te zetten.

Ooit telde Pizza Hut hier volgens de ondernemer zestien restaurants. Daarvan was vorig jaar alleen het filiaal in Rotterdam nog over.