TOFLOF, tweede bundel van Derek Otte

De Rotterdamse woordkunstenaar Derek Otte presenteert zaterdag zijn tweede bundel: TOFLOF. Otte is de stadsdichter van Rotterdam voor 2017 en 2018.

"Het is een bundel die ik al tweeënhalf jaar in mijn hoofd heb en waarvan ik ook al twee jaar heel duidelijk weet hoe die eruit moet zien, maar dan is er nog niks. Het is fijn om te zien dat hij eruit ziet precies zoals ik het in mijn hoofd had", vertelt Otte.

Als je het boek hebt, dan heb je m'n hart op tafel liggen. Derek Otte

De titel TOFLOF is een afgeleide van tough love. "Maar ik ben niet zo van Engelse titels, TOFLOF klinkt veel Rotterdamser en kan je splitsen in 'tof' en 'lof'. Er wordt in gelachen en er wordt stil gestaan bij wat minder leuke dingen".

Otte is trots op de opvolger van Regelgeving. Voor die eerste bundel heeft hij samen met Manu van Kersbergen uitgeverij Rorschach opgericht. Ook TOFLOF komt uiteraard bij deze uitgeverij uit.

"We doen echt alles zelf, van het begin tot einde. Het is keihard werken, maar daardoor is de voldoening ook extra groot", aldus Derek Otte. TOFLOF wordt zaterdag 18 november gepresenteerd op het SS Rotterdam.

Luister hierboven naar Derek Otte en drie gedichten uit TOFLOF.