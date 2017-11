Deel dit artikel:











Politie geeft tips voor veilig handelen op verkoopsites Foto: ANP

In Rotterdam-Feijenoord was het maandagavond weer raak. Een Marktplaatsverkoper werd beroofd door twee mannen. Reden voor de politie om nog eens te benadrukken hoe mensen het veiligst kunnen kopen en verkopen via internet.

"Berovingen hebben een grote impact op de slachtoffers. Wij vinden het onacceptabel en zetten er volop in", aldus Willemieke de Vos van de politie. Ze geeft mensen de volgende tips: "Bekijk of de naam bekend is op het meldpunt internetoplichting en google het bankrekeningnummer." De Vos noemt ook de mogelijkheid aan potentiële kopers en verkopers om onderzoek te doen naar het online account. "Kijk bijvoorbeeld hoe lang iemand al actief is op de bewuste verkoopsite." Bij de beroving in Feijenoord werden de telefoon en auto van het slachtoffer buitgemaakt. De man had afgesproken dat hij meerdere horloges zou verkopen. Maar bij de Persoonshaven werd hij door de zogenaamde koper beroofd.