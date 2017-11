Deel dit artikel:











Heilige Boontjes wil branderij in de bajes

De prijs van 20.000 euro die de stichting Heilige Boontjes heeft gewonnen, gaat mogelijk naar een koffiebranderij in de gevangenis. De gesprekken met de bajes in Krimpen aan den IJssel zijn al in een vergevorderd stadium.

Heilige Boontjes is een Rotterdamse koffiebar, waar jonge ex-gevangenen werken. Het project won twee weken geleden de Hein Roethofprijs, die elk jaar gaat naar een

initiatief om criminaliteit te voorkomen. Heilige Boontjes heeft twee vestigingen in Rotterdam. Met het project in de Krimpense gevangenis kunnen gedetineerden tot 27 jaar al bij de dagbesteding kennismaken Heilige Boontjes. Als de klik er is, kunnen ze na hun straf instromen bij de vestigingen op het Burgemeester Meineszplein of het Eendrachtsplein in Rotterdam. Een deel van de geldprijs gaat mogelijk ook naar een restaurant op de laatste plek. De prijs heeft de stichting overigens meer opgeleverd dan een geldbedrag alleen. Want er is ook vanuit andere gemeenten belangstelling voor het concept. Welke plaatsen dat zijn? Dat blijft nog geheim. "Alles is pas concreet als er een handtekening is gezet", zegt Rodney Van den Hengel van Heilige Boontjes.