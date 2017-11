Deel dit artikel:











Studentensteden willen huisjesmelkers aanpakken Minister Ollongren. Foto: Koen van Weel (ANP)

Wethouders van twaalf studentensteden roepen in een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op om maatregelen te nemen tegen huisjesmelkers. De verhuurders maken misbruik van het gebrek aan woonruimte door studenten veel te hoge huren in rekening te brengen, zeggen ze.

Ook zouden ze hun huurders intimideren als zij te hoge huren of gebrekkig onderhoud melden bij een huurcommissie. De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen) stuurt de brief mede namens de studentensteden Rotterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Utrecht en Wageningen. De gemeenten willen dat de minister hen de mogelijkheid geeft om verhuurders bij overtredingen te kunnen aanpakken met boetes en dwangsommen.