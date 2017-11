Deel dit artikel:











Heinenoordtunnel richting Rotterdam na middernacht dicht Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel is komende nacht dicht in de richting van Rotterdam. De tunnel is 48 jaar oud en toe aan een opknapbeurt.

In de nacht van dinsdag op woensdag wordt gekeken hoe die renovatie moet worden aangepakt. Het verkeer richting Rotterdam wordt vanaf middernacht tot 05.00 uur omgeleid via de A16, A17 en N217. Automobilisten moeten wel rekening houden met extra reistijd. In zuidelijke richting blijft de tunnel gewoon open.