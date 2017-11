Deel dit artikel:











Motorrijder zwaargewond in Waalhaven Foto: MediaTV

Bij een aanrijding in het Rotterdamse Waalhavengebied is dinsdag in de avondspits een motorrijder ernstig gewond geraakt. Het slachtoffer kwam op het Groenedijkviaduct in botsing met een auto.

Het gaat om het viaduct dat vanaf de Vondelingenweg over de A15 naar de Albrandswaard gaat. De weg was een tijdje dicht voor onderzoek naar de toedracht van de aanrijding. De hulpdiensten waren snel aanwezig. De motorrijder is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.