Oranje wint met 0-3 in Roemenië, drie assists Berghuis

Berghuis in Oranje. FOTO: Henk Jan Dijks (ANP)

Het Nederlands Elftal heeft ook de tweede oefenwedstrijd van deze interlandweek gewonnen. In Boekarest werd Roemenië met 0-2 verslagen. Feyenoorder Steven Berghuis was bij alle goals de aangever.

Berghuis begon als basisspeler in de laatste wedstrijd van bondscoach Dick Advocaat. Kort na rust had passeerde hij zijn directe tegenstander waarna zijn voorzet tegen de touwen werd gekopt door Memphis Depay. Tien minuten later gaf Berghuis een voorzet met zijn rechter waar Ryan Babel doeltreffend zijn voet tegen zette. De derde assist kwam uit een vrije trap. Luuk de Jong kopte zijn strakke voorzet raak. Vlak voor tijd kreeg Berghuis een applauswissel.

Bij Oranje was oud-Spartaan Kevin Strootman de aanvoerder. Een klein kwartier voor tijd werd hij vervangen door Feyenoroder Tonny Vilhena.