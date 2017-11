750 mille voor restauratie Molen Souburgh

De Molen Souburgh kan nu echt gerestaureerd worden. Dinsdagavond heeft de Alblasserdamse gemeenteraad de daarvoor benodigde 750 duizend euro beschikbaar gesteld.

Burgemeester en wethouders van het dorp beloofden tien jaar geleden al dat de gemeente de restauratie van de ernstig in verval geraakte molen zou betalen, maar nu is het dan eindelijk zo ver.

De ronde stenen molen, die staat in de Kortlandse polder is een Rijksmonument. Hij is gebouwd in 1860 en werd tot 1959 gebruikt om de kleine Nes en de polder droog te houden.

Voor de stenen molen stond er al een houten wipmolen, die vanaf 1542 met andere molens het water in de Alblasserwaard op peil hield. Nadat de molen uit dienst ging in 1959 takelde hij steeds verder af en verloor zelfs z'n wieken.

In 2013 kocht de gemeente Alblasserdam voor 1 euro de molen van een particulier en droeg die een jaar later over aan de SIMAV, de stichting tot instandhouding van molens in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

De SIMAV wilde de molen aanvankelijk in volle glorie herstellen. Dat zou 863 mille gaan kosten. Op advies van de Rijksdienst Cultureel erfgoed en de Erfgoedcommissie werd dit jaar besloten om 'm alleen weer draaibaar te maken.

Volgens de adviesorganen voegt het weer laten bemalen door de molen niets toe aan het historisch karakter en bovendien zegt het waterschap de molen nooit meer nodig te hebben om het waterpeil te beheersen.

Hierdoor valt de restauratie van molen Souburgh iets goedkoper uit. Als alles meezit kan er begin 2018 begonnen worden met de klus. Die duurt dan naar verwachting nog ongeveer een jaar.

(op de foto links de Molen Souburgh in huidige staat en rechts zoals die er in 2019 na restauratie weer uit zal moeten zien)