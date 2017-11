Wijkverpleegkundige Zuid-Beijerland luidt noodklok

Caroline Smeets uit Zuid-Beijerland is een van de duizenden wijkverpleegkundigen die de hoge werkdruk meer dan zat zijn. Volgende week voeren de werknemers in de wijkverpleging daarom actie.

Verslaggever Erik Lemmers van RTV Rijnmond ging dinsdag in Zuid-Beijerland op pad met Smeets om te zien hoe het er aan toe gaat.

"We gaan nu naar een familie toe en die heeft een hele moeilijke periode achter de rug", zegt Smeets al fietsend. "Mede omdat de zorg dusdanig zwaar bleek te zijn dat de echtgenote de zorg voor de man niet meer voor elkaar kreeg."

"Er waren zoveel medische problemen dat je je moet afvragen of de zorg thuis nog wel haalbaar is. Soms moet je dan afscheid nemen van je oude leven, bijvoorbeeld naar het verpleeghuis."

De overheid wil juist dat mensen langer thuis blijven en minder snel in een verpleeghuis terecht komen. Smeets is het met die visie eens, maar dat moet er wel flink worden geïnvesteerd in verpleeghulp aan huis.

"Er wordt ook verwacht dat we zorg die nu nog in het ziekenhuis is geregeld zelf gaan overnemen. Dat willen we wel doen, maar er zijn op dit moment te weinig collega's om dat te waarborgen."

"Het is per situatie anders. Soms heb je hulp van mantelzorgers en dan kun je opname in een verpleeghuis uitstellen, maar sommige mensen zijn zo oud dat ze geen sociaal netwerk meer hebben waardoor het huis al snel niet meer haalbaar is."

"Er komt steeds meer bij kijken. We zijn zelfsturend geworden. Dat is ook goed, maar door het weghalen van die managementlaag zijn er veel taken bijgekomen. We zijn eigenlijk ook verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en inkoopbeleid."