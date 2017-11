Katendrechters bezorgd om verkeerschaos

Bewoners van Katendrecht maken zich zorgen over de verkeerssituatie op de Kaap. Er wordt op verschillende plaatsen gebouwd, waardoor veel wegen zijn afgesloten of versmald.

"Het is een chaos", zegt bewoner Rob Houkes van het Deliplein. "Katendrecht is zo goed als onbereikbaar geworden en levensgevaarlijk voor fietsers."

Langs de Brede Hilledijk, de belangrijkste toegangsweg voor de Kaap, wordt gebouwd aan de nieuwe wijk 'De groene Kaap'. "De helft van de openbare weg is als bouwterrein in bezit genomen", zegt Houkes. "En dan ligt ook de rotonde nog eens op de schop."

Even verderop gaat de Brede Hilledijk over in de Veerlaan. Daar verrijst het nieuwe appartementencomplex Fenix I.

"Nu is daar ook de helft van de rijbaan afgezet, waardoor al het verkeer over een rijbaan van 3,5 meter moet. Ook bussen, vrachtwagens en het bouwverkeer. Een fiets past daar echt niet meer naast. Het levert levensgevaarlijke situaties op."

Bewoners trokken al eerder aan de bel bij de gemeente. "Er zijn vijf plannen ingediend om de situatie veiliger te maken, maar daar wordt niets mee gedaan."

"Ondertussen doen bewoners er drie kwartier over om van de Kaap af te komen en maken we ons ook zorgen dat hulpdiensten niet meer snel genoeg ter plaatse kunnen zijn." Vrijdag gaan de bewoners opnieuw met de gemeente om de tafel.