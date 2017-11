Jørgensen met Denemarken naar het WK

Deel dit artikel:











Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen heeft zich met zijn Denemarken geplaatst voor het WK voetbal van komende zomer in Rusland. De Denen rekenden dinsdag in de beslissende play-off wedstrijd in Dublin af met Ierland door een 1-5 zege.

Zaterdag kwam de ploeg van Jørgensen niet verder dan 0-0 tegen Ieren. Aan de hand van de voormalig Ajacied Christian Eriksen ging het op deze avond wat makkelijker. De middenvelder van Tottenham Hotspur maakte er drie. Daarbij was Jørgensen één keer de aangever. De wedstrijd begon ongelukkig voor de Feyenoorder. Bij het mee verdedigen van een vrije trap verwerkte hij de bal ongelukkig waardoor Ierland via Shane Duffy de leiding nam. Nog voor de rust stond Denemarken alweer voor. De wedstrijd duurde voor Jørgensen 83 minuten omdat hij vervangen werd door Nicklas Bendtner.