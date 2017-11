Geen Nederlandse vlag in Rotterdamse raad, wel in Dordrecht

Er komt geen Nederlandse vlag te hangen in de Rotterdamse gemeenteraad. Iets meer dan de helft van de raadsleden stemden tegen een voorstel daartoe van Leefbaar Rotterdam.

Onlangs ging de Tweede Kamer wel akkoord met vlagvertoon in het Haagse parlement. De Kamer besloot twee weken geleden op initiatief van de SGP en de PVV dat de vlag in de vergaderzaal thuishoort. Gemeenteraden op andere plekken in Nederland volgen de Tweede Kamer. Zo komt er wel een Nederlandse vlag te hangen in de Dordtse raad.

De Nederlandse vlag kan een mooie en duidelijke functie vervullen als symbool van de natie, vindt SGP-leider Kees van der Staaij. Hij wees er op dat de nationale vlag in parlementen van andere landen heel normaal is.