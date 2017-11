TNO: veiligheidsmaatregelen noodzakelijk bij schoonmaak Eurogrit

Op locaties waar gewerkt is met het omstreden product Eurogrit van Sibelco moeten de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden met witte pakken en stofmaskers. De schoonmakers lopen anders het risico om blootgesteld te worden aan te veel asbest, zegt onderzoeksbureau TNO.

Uit metingen van de onderzoekers blijkt dat in het ergste geval er bijna drie keer zoveel asbest in de werkomgeving zit dan veilig is. Bij het schoonmaken moet de omgeving ook nat gemaakt worden, om verspreiding van de kankerverwekkende deeltjes te voorkomen. Dan is er geen gevaar voor werknemers en omwonenden, zegt TNO.

Straalmiddel

Eurogrit is een straalmiddel dat je gebruikt om een ondergrond schoon te maken. Eerder dit jaar bleek dat er asbest in zit. Het spul is afkomstig van een bedrijf uit Papendrecht

Hoe het asbest in het straalgrit is gekomen is niet duidelijk. Het is een afvalproduct uit ovens, maar volgens TNO is daar de besmetting niet gebeurd. Eerder wordt gedacht aan de overslag of bij het transport.

Contact

TNO gaat nog verder met onderzoek. Daaruit moet blijken of mensen die met Eurogrit hebben gewerkt of er mee in contact zijn gekomen, gevaar hebben gelopen.