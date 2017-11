Raad: zoek nieuwe locatie voor loempiakraam Pham

De Rotterdamse loempiakraam Pham krijgt een nieuwe locatie toegewezen. Een motie van de VVD en Leefbaar Rotterdam daartoe is door de gemeenteraad aangenomen. De loempiakraam moet nog steeds weg bij Zuidplein, maar hoeft de luiken dus niet definitief te sluiten.

Het college moet van de raad op zoek naar een nieuwe locatie. Dat kan in een pand, maar ook als kraam, zegt de motie .

Volgens voorzitter Ronald Tol van de gebiedscommissie kan de kraam niet op straat terugkeren in Charlois. ''Dan moet het college de bevoegdheden van de commissie intrekken. We voeren beleid uit dat in 2004 door de deelraad is vastgesteld.''

Meerdere kramen moesten toen wijken. Sommige bedrijven zijn doorgegaan in duurdere (huur)panden. Tol: ''Die hebben daardoor veel meer geld moeten betalen. Als de loempiakraam wel rond het metrostation of waar dan ook mag blijven staan, moet je niet uitsluiten dat die voormalig kraamhouders met een grote claim komen.''

Al 32 jaar

Loempiakraam Pham is al 32 jaar te vinden bij metrostation Zuidplein . De deelgemeente Charlois heeft dertien jaar geleden besloten dat alle kramen daar wegmoesten. De loempiakraam zegde drie jaar geleden toe mee te verhuizen naar het nieuwe zwembad. Dat willen de eigenaren echter niet, hebben ze onlangs laten weten.

Pham vertelde eerder tegen radio Rijnmond dat hij het liefst op de oude plek wil blijven."Je moet elders alles opnieuw opbouwen, je hele klantenkring, de hele rataplan. Als je dan al ruim 30 jaar op Zuidplein staat, dan ben je gewoon een statement hier.”