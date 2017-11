Voetbalclub voelt zich in steek gelaten door Evides

Het bestuur van de Vlaardingse voetbalvereniging Victoria 04 is niet te spreken over de informatievoorziening van waterbedrijf Evides over de drinkwaterbesmetting. De vereniging is samen met andere clubs gehuisvest in de Broekpolder, het enige gebied waar het drinkwater nog niet veilig is verklaard.

"Je leest het alleen maar van het internet, niemand belt ons", aldus bestuurslid Frans van Veen.

"Dat vind ik wel een kwalijke zaak. Vier verenigingen, dan kun je toch vier telefoontjes pelegen? We zijn totaal niet geïnformeerd, dat is wel jammer." Volgens Van Veen had Evides eerder laten weten dat er persoonlijk contact zou worden gezocht.

Het bestuur en de vrijwilligers proberen er intussen het beste van te maken, getuige een aantal grote pannen in de keuken van de voetbalkantine. "Deze is 25 liter en in het weekend hebben er twee van deze constant op het vuur gestaan om water te koken."

"Vrijdag hadden we al water gekookt omdat het water moest afkoelen. We hadden zaterdag namelijk 23 wedstrijden. Voor de kinderen maken we dan in de rust ranja. En de ouders willen natuurlijk koffie drinken. Het is geweldig dat het de vrijwilligers allemaal gelukt is", besluit Van Veen trots.

Reactie

Evides zegt in een reactie dat alle eigenaren van aansluitingen, zoals de clubs, persoonlijk zijn bezocht. Daar waar geen contact is geweest, heeft het waterbedrijf een kaart met instructies achtergelaten.

Week

De problemen met het drinkwater in Vlaardingen kwamen vorige week woensdag aan het licht. Evides gaf tot en met maandagochtend Vlaardingers het advies het water voor consumentie minstens drie minuten te koken in verband met de E.colibacterie.

Sindsdien geldt het kookadvies dus alleen nog voor de Broekpolder. In de loop van woensdag moet duidelijk worden of de bacterie ook daar verdwenen is uit het drinkwater.