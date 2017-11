Deel dit artikel:











Tims en Oranje Wit per direct uit elkaar Mady Tims

Mady Tims is nu alweer weg bij Oranje Wit. De oud-international tekende in februari van dit jaar nog een driejarig contract als trainer/coach, maar deze is nu dus tussentijds verbroken.

Tims gaf eerder al aan dat zij het niet eens was met de beleidskeuzes van de Dordtse club. Afgelopen weekend verloor Oranje Wit de eerste wedstrijd van het zaalseizoen in de overgangsklasse met 26-17 van GKV/Enomics. Oranje Wit degradeerde vorig seizoen, onder leiding van Wouter Blok en Jan de Jager naar de overgangsklasse.