Fietsen in parkeergarages Rotterdam

​De gemeente Rotterdam gaat onderzoeken of parkeergarages ook gebruikt kunnen worden als gratis fietsenstalling. Dat heeft wethouder Langenberg toegezegd aan de gemeenteraad.

Het idee voor de alternatieve fietsenstalling komt van gemeenteraadslid Benvenido van Schaik van Leefbaar Rotterdam. Volgens hem kunnen mensen op veel plekken in de stad hun fiets niet kwijt.

"We hebben 17 stadsgarages van de gemeente Rotterdam", vertelt Van Schaik. "Mensen die met de auto naar de stad gaan, kunnen nu op de fiets verder naar het centrum. Je geeft de automobilist zo een extra stukje service".

Het raadslid is erg te spreken over het idee. "Het is nergens in de wereld dat je in een parkeergarage ook je fiets kwijt kunt. En Rotterdam gaat er gewoon aan beginnen. "