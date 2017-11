Fietsen stallen in parkeergarages Rotterdam

Niet alleen je auto, maar ook je fiets kwijt in een parkeergarage. De gemeenteraad van Rotterdam ziet dat wel zitten. Wethouder Langenberg gaat daarom bekijken wat de mogelijkheden zijn om parkeergarages ook te gebruiken als gratis fietsenstalling.

"Het is nergens in de wereld dat je in een parkeergarage ook je fiets kwijt kunt. En Rotterdam gaat er gewoon aan beginnen," zegt Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik trots.

Het idee van het alternatieve gebruik van parkeergarages komt bij hem vandaan.

Volgens het raadslid kunnen mensen op veel plekken in de stad hun fiets niet kwijt en kan parkeren in de garages dit oplossen. "We hebben 17 stadsgarages van de gemeente Rotterdam", vertelt Van Schaik.

"Mensen die met de auto naar de stad gaan, kunnen dan op de fiets verder naar het centrum. Je geeft de automobilist zo een extra stukje service".

Het plan is in de Rotterdamse gemeenteraad zeer positief ontvangen: alle raadsleden stemden voor de motie.