LIVEBLOG: Directeur Zorg Stichting Vivence voor de rechter

Voormalig directeur van de Rotterdamse zorginstelling Stichting Vivence Wonen (ZSV Wonen) staat woensdag voor de rechter. Darryl N. (39) is hoofdverdachte in de zaak waarbij in totaal zes verdachten terecht staan.

Darryl N. zou een zeer luxueus leventje hebben gehad: dure auto's, dure vakanties en een villa in aanbouw in Capelle aan den IJssel. Justitie denkt dat meer dan een miljoen euro zorggeld in de zakken van de verdachten is beland. De zaak duurt tot in december. De eerste zittingsdag is live te volgen via www.rijnmond.nl Verslaggever Paul Verspeek twittert live over de zaak: