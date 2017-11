Liveblog teruglezen: directeur Zorg Stichting Vivence voor de rechter

De voormalig directeur van de Rotterdamse Zorg Stichting Vivence (ZSV) staat woensdag voor de rechter. Darryl N. (39) is hoofdverdachte in de zaak.

Darryl N. zou een zeer luxueus leventje hebben gehad: dure auto's, dure vakanties en een villa in aanbouw in Capelle aan den IJssel.

Justitie denkt dat meer dan een miljoen euro zorggeld in de zakken van de verdachten is beland.

De zaak duurt tot in december. In totaal staan zes verdachten in de zaak terecht onder wie de accountant van de zorginstelling en de vriendin van de hoofdverdachte.

Vivence

ZSV beheert ongeveer tachtig woningen van de voormalige stichting Vivence, een zorginstelling voor licht verstandelijk gehandicapten. Die stichting ging in december 2016 failliet en werd door ZSV Wonen in Rotterdam overgenomen.

ZSV werd op haar beurt in februari dit jaar failliet verklaard, omdat de zorginstelling haar rekeningen niet meer kon betalen. Ook werd directeur Darryl N. opgepakt voor fraude.

Verslaggever Paul Verspeek twitterde woensdag live vanuit de rechtbank over de zaak: